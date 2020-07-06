За пів року до журналістів застосовували силу 40 разів, - НСЖУ

Національна спілка журналістів України зафіксувала за 6 місяців 2020 року 40 інцидентів із застосуванням сили до представників медіа.

Це дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", йдеться на сайті НСЖУ.

Найбільше інцидентів трапилося в Києві. Причому 10 випадків - у червні.

"Найбільш "ризикованими" темами для журналістів у червні стали карантин та акції протесту прихильників громадського активіста Сергія Стерненка в Києві", - зазначили в НСЖУ.

У Національній спілці журналістів України засуджують прояви агресії до працівників ЗМІ та наголошують, що жодного виправдання нападам на журналістів бути не може.

"Чи протест проти карантинних обмежень, встановлених владою, чи громадські переконання не є підставою кидатися з кулаками на журналістів. Напади на журналістів - це брутальна атака на свободу слова в Україні. У кожному випадку розраховуємо на належне розслідування проваджень, оперативно відкритих Національною поліцією", - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Нагадаємо, Міжнародна федерація журналістів у 2019 році зафіксувала 49 убивств журналістів, у тому числі два в Європі.

З січня по листопад 2019 року в Україні під час професійної діяльності постраждали 208 журналістів. До 147 з них застосовували фізичний вплив.

Найбільш небезпечними для журналістів стали тимчасово окупована територія, Київ, Київська і Одеська області.