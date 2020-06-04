В ходе протестов в США зафиксировали более 200 нападений на журналистов

С 26 мая по 3 июня во время протестов в Соединенных Штатах зафиксировали 279 нападений на журналистов. В 45 случаях журналистов арестовывали.

Об этом сообщает Громадське радіо.

По данным портала U.S. Press Freedom Tracker, сотрудникам СМИ 40 раз повреждали оборудование. 149 из 180 нападений на журналистов состоялось со стороны правоохранительных органов.

"За девять дней подтвердили 67 случаев применения физической силы в отношении медийщиков, 40 раз против журналистов использовали слезоточивый газ, 69 раз прибегали к использованию резиновых пуль и других подобных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июня во время протестов в США напали на украинскую журналистку, репортера "Голоса Америки" Кристину Шевченко. Афроамериканец ударил ее кулаком и хотел забрать камеру. Медики диагностировали у Кристины перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы.