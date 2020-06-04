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В Китае вооруженный ножом мужчина напал на школу, ранены 39 человек

37 из них - дети. 

В Китае вооруженный ножом мужчина напал на школу, ранены 39 человек
Фото: scmp.com

В Китае в поселке Ванфу вооруженный ножом мужчина напал на начальную школу, в результате чего ранения получили 39 человек. Среди раненых - как ученики, так и работники школы, пишет Global Times.

На место происшествия были направлены восемь машины экстренной помощи, раненые госпитализированы. Вероятный нападавший идентифицирован как 50-летний охранник этой школы. Он задержан правоохранителями.

Сообщается, что 37 потерпевших получили легкие ранения, двое - тяжелые, но травмы не несут опасности для жизни.

Как пишет South China Morning Post, пострадали 37 детей и двое взрослых. Потерпевшими с серьезными травмами являются другой школьный охранник и директор.

Один из анонимных источников издания сообщил, что большинство раненых детей учились в дошкольном классе, им около шести лет.

"Очевидец сказал мне, что человек с ножом напал на школу. Я помчался, чтобы вытащить моего мальчика. К счастью, мой сын был немного потрясен, но не пострадал", - сообщил собеседник. 

Напомним, что в 2010 году в Китае также произошло нападение на школу. Вооруженный ножом мужчина напал на учеников, были ранены 18 человек. 

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