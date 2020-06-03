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В России из-за утечки топлива в Красноярском крае объявили катастрофу федерального значения

Авария произошла на ТЭЦ, топливо потекло в реки. 

В России из-за утечки топлива в Красноярском крае объявили катастрофу федерального значения
Фото: метео-ТВ

В России из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске (Краснодарский край) объявили федеральную чрезвычайную ситуацию. Об этом пишет РБК.

Вылилось около 20 000 т нефтепродуктов, они потекли в реки. 

"Первое, что нужно сделать с учетом масштаба происшествия, нужно признать ситуацию "ЧС федерального характера". Это нам позволит привлекать к ликвидации силы и средства федеральных органов власти", - сказал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Топливо попало в реку Амбарная, на ней установили боновые заграждения. При этом Кобылкин сообщил, что его ведомство узнало о происшествии только спустя два дня.

"Ситуация очень тяжелая. Я не представляю себе, как сжигать в арктической зоне такое количество топлива. Честно говоря, для меня большие сомнения не то что в 14 днях, а вообще в самой ликвидации... Такой костер на такой площади, такое количество - это будет большая проблема", - сказал Кобылкин.

Напомним, что в 2018 году в Индонезии объявили чрезвычайное положение из-за горючего, которое разлилось в море и загорелось. Возгорание привело к гибели четырех рыбаков в портовом городе Баликпапан. Кроме того сотни людей сообщили о проблемах со здоровьем. 

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