Число жертв коронавируса в мире превысило 380 тыс. человек.

Более 6 млн инфицированы, выздоровели почти 3 млн человек.

По состоянию на утро среды общее количество жертв коронавируса COVID-19 в мире составляет 380 318 человек. 6 382 951 человек заболел, выздоровели - 2 729 527 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.

Больше всего заболевших - в США (1 831 821), скончался 106 161 человек. На втором месте - Бразилия, где общее число жертв инфекции достигло 31 936 человек, число инфицированных - 555 383.

На третьем месте - Россия, где 423186 человек заболели, 5031 - умер.

В Испании зарегистрировали 287 012 пациентов, умерли 27 127 человек. При этом за последние двое суток летальных случаев из-за коронавируса не зафиксировано.

В Великобритании - 277 985 заболевших, умерли 39 369 пациентов. В Италии зафиксировали COVID-19 у 233 515 человек. Умерли 33 530 человек.

Напомним, в Украине за 1 июня лабораторно подтвердили еще 328 случаев заболевания коронавирусом. Умерли девять человек, а выздоровели - 388