Израильский концерн Israel Aerospace Industries провел испытание баллистических ракет малой дальности.

Испытания прошли в мае, но известно о них стало только сегодня, 2 июня, сообщают Вести Израиля.

"В ходе испытаний системы LORA успешно прошли проверку на точность поражения целей на расстоянии 90 и 400 км. Запуски были проведены из акватории Средиземного моря с гражданского корабля, на котором была установлена платформа комплекса", - сообщили в концерне.

В компании указали, что испытания проходили в море из соображений безопасности, а запуски осуществлялись дистанционно из-за связанных с коронавирусом ограничений.

Ракетный комплекс LORA разработан Israel Aerospace Industries. Свои первые испытания комплекс прошел в 2017 году, они проводились также в море.