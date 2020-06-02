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В Израиле испытали баллистические ракеты малой дальности

Запуски осуществлялись дистанционно из-за связанных с коронавирусом ограничений.

В Израиле испытали баллистические ракеты малой дальности
Фото: iai.co.il

Израильский концерн Israel Aerospace Industries провел испытание баллистических ракет малой дальности.

Испытания прошли в мае, но известно о них стало только сегодня, 2 июня, сообщают Вести Израиля.

"В ходе испытаний системы LORA успешно прошли проверку на точность поражения целей на расстоянии 90 и 400 км. Запуски были проведены из акватории Средиземного моря с гражданского корабля, на котором была установлена платформа комплекса", - сообщили в концерне.

В компании указали, что испытания проходили в море из соображений безопасности, а запуски осуществлялись дистанционно из-за связанных с коронавирусом ограничений.

Ракетный комплекс LORA разработан Israel Aerospace Industries. Свои первые испытания комплекс прошел в 2017 году, они проводились также в море.

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