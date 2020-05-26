Фото: фото предоставлено посольством Израиля в Украине

Представители посольства Израиля в Украине доставили 1200 продовольственных наборов людям, пострадавшим от COVID-19. Продукты первой необходимости будут отправлены в городские администрации Бердичева и Житомира. Далее представители власти и местные раввины раздадут пакеты всем нуждающимся.

Сам посол Государства Израиль Джоел Лион поясняет, что решение состояло в том, чтобы помочь не только местным еврейским общинам двух городов, но и всем тем украинцам, которые потеряли работу, получают небольшие пособия и не в состоянии обеспечить себя всем необходимым.

«Еврейские общины Украины обратились к нам с просьбой о помощи основными продуктами в связи с их нехваткой. Посольство решило помочь всем нуждающимся людям в этих городах, и по возможности облегчить их быт», - сказал он.

Фото: фото предоставлено посольством Израиля в Украине

Джоел Лион отмечает, что данный проект поддержало Министерство иностранных дел Израиля и оказало всё возможное содействие в организации помощи всем без исключения нуждающимся жителям двух украинских городов.

«Деятельность такого рода демонстрирует нашу готовность помогать всем общинам, невзирая на религиозные различия», - отметил посол.

Примечательно, что на всех гуманитарных наборах значится надпись "С любовью из Израиля". В пакетах находятся основные продукты питания, такие как мука, сахар, масло и прочее.

Фото: фото предоставлено посольством Израиля в Украине

Фото: фото предоставлено посольством Израиля в Украине

Фото: фото предоставлено посольством Израиля в Украине

Фото: фото предоставлено посольством Израиля в Украине

Фото: фото предоставлено посольством Израиля в Украине

Напомним, что по состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 644 – летальных. В Житомирской области выявлено 647 заболевших.