Россия вынудила Бразилию отказаться от строительства космодрома с Украиной, - глава Госкосмоса

Россия оказывала давление на Бразилию с тем, чтобы та отказалась от строительства общего с Украиной космодрома.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил глава Государственного космического агентства Владимир Усов.

"Из того, что я слышал от всех участников процесса, то действительно Россия оказывала политическое давление на Бразилию и максимально способствовала тому, чтобы проект общего с Украиной космодрома не состоялся… Россия, как обычно, воспользовалась всеми возможными проблемами, ошибками, которые мы извечно допускаем, и сделала так, чтобы этого космодрома не было", - рассказал он.

Сейчас, по словам Усова, украинское космическое ведомство ведёт активные переговоры с бразильской стороной по созданию общего проекта - не государственного, а коммерческого, - по строительству космодрома на территории Бразилии.

"…На уровне двух государств: здесь понятно, чем всё завершится. Нужен коммерческий проект, где сможет участвовать какое-то отраслевое украинское предприятие, международный инвестиционный фонд, иностранные – американские, японские, европейские – корпорации", - отметил Усов.

Он также сообщил, что порядка $250 млн, которые Украина должна была потратить на возведение бразильского космодрома, находятся в законсервированном состоянии на украинских предприятиях. В то же время, как отмечает сам Усов, деньги числятся израсходованными.

"$250 млн – это производство продукции по договорам украинской стороной, и эта продукция находится на территории наших предприятий. Поэтому мы, как космическое агентство, дали запрос каждому из них подтвердить наличие этой продукции или выполненных работ, показать, что у них есть. Мы разослали письма месяц назад. Пока у нас два ответа из 20-ти. Сейчас мы этим делом активно занимаемся", - добавил Усов.

Напомним, в 2003 году Украина и Бразилия заключили договор о долгосрочном сотрудничестве по проекту строительства космодрома "Алькантара", расположенного на побережье Атлантического океана. Бразильцы взяли на себя создание инфраструктуры пускового комплекса. В свою очередь, Украина обязалась разработать для космодрома новую ракету-носитель, а также спутники нового поколения. Первый запуск украинской ракеты-носителя "Циклон-4" планировался на конец 2014 года.

За прошедшие более чем десять лет с момента подписания договора с Бразилией, в Украине за кредитные средства была создана новая ракета-носитель "Циклон-4", а также построен в Днепропетровске заводской комплекс "Сухой старт" для испытаний ракет-носителей "Циклон-4" перед их отправкой в Бразилию. Активные работы по сооружению наземного комплекса "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара начались только в 2011 году и велись весь 2012 год. С марта 2013 года, в результате прекращения финансирования со стороны Бразилии, строительные работы на наземном комплексе "Циклон-4" были остановлены и с тех пор не возобновлялись. В 2012-2014 гг. Украина отправила в Бразилию морским путем три партии технологического оборудования наземного комплекса, созданного собственными силами. Сами ракеты-носители "Циклон-4" в Бразилию не отправлялись.

В 2015 году послу Украины в Бразилии была вручена нота Министерства иностранных дел о денонсации договора о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4". Согласно условиям соглашения, Украина имела право в течение года подать возражение на односторонний выход Бразили из проекта, но этого сделано не было. РФ предложила Бразилии сменить Украину в сотрудничестве и заявила, что наша страна "утратила свои технологии".

В результате 16 июля 2016 года украино-бразильский договор по проекту "Циклон-4", подписанный в 2003 году, потерял силу.

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару перезапуск совместного космического проекта.