Президент Австрии нарушил карантинные ограничения в одном из ресторанов

Фото: EPA/UPG Ван дер Беллен с женой Дорис Шмидауэр

Австрийская полиция застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане после официально разрешенного времени. В ночь на воскресенье, 24 мая, глава государства находился в ресторане со своей супругой и, по собственным словам, "заболтался и не заметил, как пролетело время".

Der Bundespräsident zu heutigen Medienmeldungen: „Ich bin erstmals seit dem Lockdown mit zwei Freunden & meiner Frau essen gegangen. Wir haben uns dann verplaudert und leider die Zeit übersehen. Das tut mir aufrichtig leid. Es war ein Fehler“ (1/2) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 24, 2020

Как сообщает DW, из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позже 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

Когда в 00:20 полиция заглянула в итальянский ресторан Sole, расположенный в центре Вены, на столике Ван дер Беллена и его супруги стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, за которое политик извинился.

Для президента инцидент, скорее всего, останется без последствий, пишет Bild. А вот владельцу ресторана в самом неблагоприятном случае грозит штраф в размере 30 000 евро - за нарушение предписаний по борьбе с COVID-19.