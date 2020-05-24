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Президент Австрии нарушил карантинные ограничения в одном из ресторанов

Ван дер Беллен с супругой засиделись за столиком до ночи.

Ван дер Беллен с женой Дорис Шмидауэр
Фото: EPA/UPG
Ван дер Беллен с женой Дорис Шмидауэр

Австрийская полиция застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане после официально разрешенного времени. В ночь на воскресенье, 24 мая, глава государства находился в ресторане со своей супругой и, по собственным словам, "заболтался и не заметил, как пролетело время".

Как сообщает DW, из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позже 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

Когда в 00:20 полиция заглянула в итальянский ресторан Sole, расположенный в центре Вены, на столике Ван дер Беллена и его супруги стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, за которое политик извинился.

Для президента инцидент, скорее всего, останется без последствий, пишет Bild. А вот владельцу ресторана в самом неблагоприятном случае грозит штраф в размере 30 000 евро - за нарушение предписаний по борьбе с COVID-19.

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