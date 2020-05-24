МИД Китая заявил, что КНР и США находятся на грани "холодной войны"

В Китае заявили, что ряд политических сил в Соединенных Штатах специально идут на конфронтацию с КНР, провоцируя начало "холодной войны". Об этом говорится в твиттер-аккаунте МИД Китая.

"Некоторые политики игнорируют основные факты и выдвигают бесчисленные лживые комментарии и теории заговора в отношении Китая… Некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань "новой Холодной войны". Это опасная попытка повернуть назад колесо истории", - говорится в заявлении.

В то же время, не указывается, какие именно "политические силы" имеются в виду.

Накануне министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что в последнее время в США помимо распространения коронавируса начал активно распространяться "политический вирус необоснованных и лживых нападок на Китай".

Напомним, отношения между США и Китаем обострились на фоне пандемии коронавируса. Госсекретарь Майк Помпео обвинил КНР в сокрытии данных о вспышке COVID-19.

23 мая США ввели санкции против 33 китайских организаций.