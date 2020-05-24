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Музеи Ватикана возобновят работу с 1 июня

Они являются основным источником дохода Святого Престола, который ранее приносил около $100 млн в год.

Музеи Ватикана возобновят работу с 1 июня
Площадь Святого Петра в Ватикане, Рим, 20 марта 2020.
Фото: EPA/UPG

Музеи Ватикана возобновят работу с 1 июня после вынужденного перерыва в связи с коронавирусом. Об этом пишет Reuters.

Посетителей перед входом в музеи обяжут надеть маску на лицо и дезинфицировать руки, а также проверят температуру. Персонал будет также носить маски и перчатки, а медицинские работники будут постоянно дежурить.

Купить билеты можно будет только онлайн, для контроля количества людей. Поэтому дополнительная плата в 4 евро за бронирование будет временно отменена. 

Кроме того, было принято решение временно отменить возможность бесплатного посещения в каждое последнее воскресенье месяца.

Аналогичные условия будут применяться к посетителям папской дачи в Кастель-Гандольфо к югу от Рима. 

Издание отмечает, что пандемия резко замедлила приток средств в казну Ватикана. В прошлом году ватиканские музеи посетили около 7 миллионов человек. Они являются основным источником дохода Святого Престола, который ранее приносил около 100 миллионов долларов в год.

Напомним, с 3 июня в Италии разрешат поездки между регионами, а также снимут запрет на въезд в страну и выезд из нее в рамках смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

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