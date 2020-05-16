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Италия объявила об открытии границ с 3 июня

В случае обострения эпидситуации возобновить ограничительные меры смогут власти регионов. 

Италия объявила об открытии границ с 3 июня
Фото: rubberslippersinitaly.wordpress.com

С 3 июня в Италии разрешат поездки между регионами, а также снимут запрет на въезд в страну и выезд из нее в рамках смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства по итогам заседания Совета министров республики.

Ограничения могут остаться в силе для въезжающих из тех стран или регионов, где существует высокий риск заражения коронавирусом, в то же время перечень таких мест не указан.

Кроме того, с 18 мая перестанут действовать ограничения на передвижение в пределах одного региона. Возобновить действие ограничительных мер власти регионов смогут в случае обострения эпидемиологической ситуации.

Напомним, в конце января Италия первой среди европейских стран объявила режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса. В начале марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте закрыл всю страну на карантин

В середине апреля власти Италии сообщили о спаде числа заразившихся и умерших от заболевания в стране, и менее чем через две недели Конте объявил о смягчении карантина. Жителям разрешили ходить в парки, заниматься спортом на открытом воздухе, посещать богослужения, бары и кафе возобновили работу в ограниченном режиме.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии зафиксировали 223 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них более 31 тыс. человек умерли. По состоянию на 16 мая страна занимает пятое место по числу зараженных COVID-19 в мире. За последние сутки в стране зафиксировали 802 новых случая заражения.

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