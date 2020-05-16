На границе с Польшей возобновил работу пункт пропуска "Шегини"

Пересечь границу здесь можно только пешком.

Пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе возобновил работу в полночь 16 мая. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Сейчас осуществляется пропуск граждан только в пешем порядке, поскольку смежной стороной работу автомобильного направления не было восстановлено", - говорится в сообщении.

До введения карантина государственную границу в этом пункте пропуска за сутки пешком пересекало около 2 тысяч человек.

По состоянию на 8 утра 16 мая через "Шегини" перешли почти 400 человек.

Те, кто прибыл в Украину, должны пройти двухнедельный карантин. Кроме госпитализации в обсерваторах граждане могут согласиться на самоизоляцию при использовании электронного сервиса "Действуй дома".

Во время пограничного контроля сотрудники ГПСУ будут проверять внесение информации в приложение и измерять температуру.

В ведомстве напомнили, что в Польше также действует двухнедельный карантин для тех, кто входит в страну.

Кроме пункта пропуска "Шегини" пешком границу с Польшей можно пересечь в автомобильных пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец".

Напомним, что в апреле из-за карантина пассажиропоток на границе Украины сократился до рекордного минимума - меньше 7 тысяч человек в сутки.

С 16 марта Украина закрыла почти половину пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе. Большинство оставшихся пунктов пропуска были затем закрыты дополнительными решениями в апреле.

С 28 марта в Украину можно попасть только на автомобиле или пешком.