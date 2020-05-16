В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Кличко заявил о новой вспышке коронавируса в Киеве
Кличко заявил о новой вспышке коронавируса в Киеве
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
ГлавнаяОбществоЖизнь

На границе с Польшей возобновил работу пункт пропуска "Шегини"

Пересечь границу здесь можно только пешком.

На границе с Польшей возобновил работу пункт пропуска "Шегини"
Фото: https://dpsu.gov.ua

Пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе возобновил работу в полночь 16 мая. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Сейчас осуществляется пропуск граждан только в пешем порядке, поскольку смежной стороной работу автомобильного направления не было восстановлено", - говорится в сообщении.

До введения карантина государственную границу в этом пункте пропуска за сутки пешком пересекало около 2 тысяч человек.

По состоянию на 8 утра 16 мая через "Шегини" перешли почти 400 человек.

Те, кто прибыл в Украину, должны пройти двухнедельный карантин. Кроме госпитализации в обсерваторах граждане могут согласиться на самоизоляцию при использовании электронного сервиса "Действуй дома". 

Во время пограничного контроля сотрудники ГПСУ будут проверять внесение информации в приложение и измерять температуру.

В ведомстве напомнили, что в Польше также действует двухнедельный карантин для тех, кто входит в страну.

Кроме пункта пропуска "Шегини" пешком границу с Польшей можно пересечь в автомобильных пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец".

Напомним, что в апреле из-за карантина пассажиропоток на границе Украины сократился до рекордного минимума - меньше 7 тысяч человек в сутки.

С 16 марта Украина закрыла почти половину пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе. Большинство оставшихся пунктов пропуска были затем закрыты дополнительными решениями в апреле.

С 28 марта в Украину можно попасть только на автомобиле или пешком.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также