На Донбассе ранены двое военнослужащих

Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Орехово в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Сегодня, 15 мая, подразделения оккупационных войск РФ, вопреки взятым на себя обязательствам, в очердной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Враг открыл огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате двое военнослужащих получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Раненых бойцов госпитализировали. Им оказывают медицинскую помощь.

В штабе также заявили, что боевикам дали ответ из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России 11 раз обстреливали позиции украинских военных. Потерь среди ВСУ не было.