С начала суток в зоне ООС произошло семь обстрелов

С начала 14 мая в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России семь раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Неподалеку Песков и дважды возле Авдеевки вражеские войска применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По защитникам Верхнеторецкого стреляли из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Неподалеку Хутора Вильный применяли минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"По окрестностям Орехового и Зайцевого российские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов военные из состава ООС не пострадали.

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди украинских защитников не зафиксировали.

Напомним, что 13 мая во время плановых занятий в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военных.