BBC: в Донецке арестовали обвиняемого в крушении MH17 Леонида Харченко

В Донецке арестовали боевика Леонида Харченко (Крот), которого заочно судят в Нидерландах по обвинению в крушении малайзийского "Боинга" на Донбассе.

Об этом пишет BBC.

11 марта, вскоре после начала суда, Харченко задержали возле своего дома в Донецке по другому уголовному делу и отправили под стражу. Сейчас он содержится в СИЗО "минюста ДНР", которое находится в Донецке на улице Кобозева, 4.

"Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17", - рассказал человек, знакомый с делом арестованного Харченко.

По мнению собеседников издания, Крота взяли под стражу, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины, как это произошло с Владимиром Цемахом, тоже считающимся важным участником истории о крушении "Боинга" МН17.

"Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека", - сказал другой боевик.

Харченко до начала боевых действий работал инженером в Константиновке. Весной 2014 года он примкнул к боевикам "ДНР", взял позывной "Крот" и стал работать под началом Сергея Дубинского - отставного офицера Главного управления разведки России.

Летом 2014 года Харченко был причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию.