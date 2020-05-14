В Украине за время карантина служба занятости трудоустроила 90 000 человек

Количество вакансий уменьшилось почти на 60% в сравнении с прошлым годом.

В Украине с начала карантина из-за коронавируса Государственная служба занятости трудоустроила почти 90 000 человек. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Специалисты центров занятости продолжают дистанционно подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал. На протяжении действия карантина, то есть начиная с 12 марта, служба занятости трудоустроила почти 90 000 человек", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что молодежь, которая только прекратила обучение или уволилась со срочной военной службы и нуждается в содействии трудоустройству, может зарегистрироваться в службе занятости и получать минимальную помощь по безработице. На период карантина и на протяжении 30 дней после его окончания эта сумма составляет 1000 гривен, дальше - 650.

Сообщается, что благодаря финансовой поддержке правительства полностью профинансированы расходы на помощь по безработице за апрель.

Напомним, что с начала карантина в Украине и по состоянию на 4 мая 156 000 человек зарегистрировались как безработные. Количество безработных, зарегистрированных в Госслужбе занятости, составляет 456,8 тыс. человек, что на 148,5 тыс., или 48% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года количество безработных составляло 308,3 тыс.).

При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилось до 53 тыс., что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.

На время карантина в Украине минимальная помощь по безработице увеличилась с 650 до 1000 гривен. Это касается выплат, которые осуществляются без учета зарплаты и страхового стажа.