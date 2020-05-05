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С начала карантина в Украине 156 000 человек зарегистрировались как безработные

Больше всего жителей без работы в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях. 

С начала карантина в Украине 156 000 человек зарегистрировались как безработные
Львовский городской центр занятости
Фото: www.dcz.gov.ua

С начала карантина в Украине (12 марта) 156 000 человек зарегистрировались как безработные. Об этом сообщили на сайте Госцентра занятости

Лидерами по количеству безработных являются Днепропетровская, Харьковская и Львовская области, пишут "Українські новини" со ссылкой на временно исполняющую обязанности директора Государственного центра занятости Юлию Жовтяк. 

Также, по словам Жовтяк, с начала карантина была предоставлена помощь по безработице в размере 2,3 млрд гривен, что примерно на 40% больше размера помощи за аналогичный период прошлого года.

В сообщении пресс-службы Государственной службы занятости сообщается, что подать заявление для получения статуса безработного можно дистанционно.

Подчеркивается также, что работодатели (малый и средний бизнес), которые остановили или ограничили свою деятельность во время карантина, могут получить помощь по частичной безработице для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

В сообщении также отмечается, что по состоянию на 4 мая количество безработных, зарегистрированных в Госслужбе занятости, составляет 456,8 тыс. человек, что на 148,5 тыс., или 48% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года количество безработных составляло 308,3 тыс.).

При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилось до 53 тыс., что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.

Напомним, что в Украине минимальная помощь по безработице на период карантина увеличилась с 650 до 1000 гривен. Это касается выплат, которые осуществляются без учета зарплаты и страхового стажа. 

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