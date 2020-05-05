Пророссийские боевики на Донбассе использовали для обстрела Павлополя неуправляемую ракету типа ППР-80, которая находится на вооружении армии Российской Федерации.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Во время досудебного расследования установлено, что 3 мая 2020 года представители террористической организации "ДНР", действующие под контролем Российской Федерации, осуществили ракетный обстрел с. Павлополь Волновахского района Донецкой области, где проживает мирное население, из запрещенного оружия", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Во время осмотра места происшествия обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящаяся на вооружении армии РФ.

"Боеприпас как вещественное доказательство приобщен к материалам уголовного производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. В дальнейшем собранные доказательства через Офис генпрокурора будут переданы в Офис Прокурора Международного уголовного суда", - подчеркивают в прокуратуре.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

В сводке штаба операции Объединенных сил за 3 мая говорится, что в зоне боевых действий на востоке Украины вооруженные формирования России 11 раз нарушали режим прекращения огня. Один военный Операции Объединенных сил получил ранение, еще трое - боевые травмы.