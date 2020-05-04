​Апелляционный суд оставил под домашним арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Дугарь

Суд оставил в силе решение Печерского райсуда от 2 апреля 2020 года.

Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом Яну Дугарь, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Отмечается, что сегодня, 4 мая, коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского райсуда от 2 апреля 2020 года, которым было удовлетворено ходатайство прокуратуры и продлена мера пресечения для Дугарь.

Как сообщалось, Дугарь была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареаста до 31 мая включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 2 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения. Напомним, гражданка Д. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 28, пунктами 5, 12, части второй статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля Апелляционный суд оставил в силе продление ареста подозреваемой в убийстве Шеремета врачу Юлии Кузьменко.

Организатором убийства Павла Шеремета следствие считает музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.