В мире университеты планируют, как вернуть студентов в свои городки, - Костыря

Украинские вузы и Министерство образования и науки тоже должны об этом дмать уже сегодня.

Сегодня ведущие университеты в мире думают над проблемой трансформации обучения после окончания карантина и как вернуть студентов в свои студенческие городки, а также как выйти из затруднительного финансового положения, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса. Об этом в своей колонке «Проблемы университетов через горизонт событий коронавируса» написала проректор КНУКиИ, профессор, доктор политических наук Инна Костыря.

По ее словам, ведущие университеты мира начинают задумываться, как в целом трансформируется учебный процесс после карантина, будут ли согласны студенты платить столько же за обучение, переведенное в онлайн, и удастся ли вузам вернуть жизнь в свои кампусы осенью этого года. Университеты также размышляют над тем, а будет ли вообще возможной вступительная кампания, если мир будет ждать новый виток распространения коронавируса и карантина.

Инна Костыря отмечает, что хотя во время карантина университеты практически творили чудеса с переводом учебного процесса в онлайн, сейчас они снова в раздумьях: как он изменится после снятия ограничений.

В частности, руководители западных университетов уже разрабатывают планы, как привлекать студентов в студгородки. Они предполагают, что курсы, которые не требуют тесного сотрудничества студентов и преподавателей, а также преподавание теории, имеют право на жизнь в онлайне, и вряд ли они в будущем будут массово возвращаться в офлайн.

Как отметила доктор политических наук, практические занятия (особенно в естественных направлениях), курсы и предметы с научными исследованиями, которые требуют физического присутствия студентов на занятиях, в частности в университетских лабораториях и научных центрах, будут первыми инструментами, которые заставят студентов вернуться в стены университетов.

Также в колонке говорится, что колоссальная проблема, с которой столкнулись университеты в мире, - это значительное падение доходов (не только от платы за обучение, но и за проведение научных конференций, конгрессов и т.д.), в то время как расходы остаются на том же уровне, что и до введения карантина. Возникает вопрос, готовы ли будут студенты платить такие же суммы за обучение, если оно полностью или частично будет проходить онлайн. Ведь обучение в университетах, особенно в знаменитых на весь мир, это не только про курсы и дипломы, но и про нетворкинг, атмосферу студенческого городка, интересную общественную жизнь и разнообразные проекты. И проблема эта коснется учебных заведений уже этой осенью.

По мнению Инны Костыри, украинским университетам тоже следует обратить внимание на эту проблему, поскольку значительное количество студентов они привлекают именно на контрактной основе.

Сегодня неизвестно, удастся ли университетам осенью продолжить учебный процесс так, как это было до сих пор, поскольку пандемия будет иметь продолжение, и университеты должны иметь план на случай новой чрезвычайной ситуации, отмечает госпожа Костыря.

В ситуации, в которой оказался весь мир, а также по опыту университетов США и Великобритании стоит задуматься о дальнейшем развитии высшего образования и в Украине. Имеют ли украинские вузы и Министерство образования и науки план «Б» на случай новой волны пандемии и жестких карантинных ограничений осенью? Каким образом будет происходить вступительная кампания в этом году? Смогут ли университеты начать новый учебный год в своих аудиториях, а если нет, то каким образом они будут осуществлять обучение? Смогут ли они обеспечить высокий уровень учебного процесса с помощью онлайн-технологий? Каким образом организовать обучение и исследования в тех областях, которые непригодны для онлайн-технологий?

Ответы на все эти проблемные вопросы и украинские вузы, и Министерство образования и науки должны искать уже сегодня, убеждена Инна Костыря.