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Учебный год в школах завершится дистанционно, - Минобразования

Занятия продлятся до 31 мая.

Учебный год в школах завершится дистанционно, - Минобразования
Фото: EPA/UPG

В связи с продлением общегосударственного карантина до 22 мая учебный год будет завершен в дистанционном режиме.

Об этом информирует пресс-служба Министерства образования.

"Решение правительства предусматривает ослабление некоторых карантинных ограничений с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года", - пояснила и.о.министра образования и науки Любомира Мандзий.

Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Календарь обучения выглядит следующим образом:

  • до 31 мая продлятся занятия;
  • до 1 июля должен быть завершен учебный год;
  • до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний;
  • в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ВНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

Ранее Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных.

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