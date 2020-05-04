Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся

Смогут работать летние площадки ресторанов и кафе. 

Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Фото: kmu.gov.ua

В Украине карантин будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать ослабления. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Для нас смягчение карантина не означает его полного снятия. Карантин сейчас будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как двигается пандемия в мире и на колебание кривой заболеваемости в Украине", - сообщил он.

Шмыгаль отметил, что на заседании сегодня будут принимать решение об ослаблении карантина с 11 мая.

"Сегодня мы готовы принять решение, чтобы бизнес был готов и имел достаточно времени для правильного выхода из карантинных ограничений на первом этапе. Планируется с 11 мая: открытие  парков, скверов, зон отдыха, открытие парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных при некоторых условиях. Летние площадки кафе и ресторанов - будет постановление, разрешим работу на вынос, работу летних площадок под открытым небом в заведениях, которые зарегистрированы как мощности", - пояснил он.

Также смогут работать непродовольственные магазины, бытовые сервисы, стоматологи. 

"Бизнес сможет видеть четко, в каких сферах мы планируем смягчение карантинных мер с 11 мая. До 11 мая просим украинцев придерживаться правил", - подчеркнул премьер-министр Украины.

Напомним, что 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продолжило.

Сообщалось, что после завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер в стране может быть введен так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также