Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся

В Украине карантин будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать ослабления. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Для нас смягчение карантина не означает его полного снятия. Карантин сейчас будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как двигается пандемия в мире и на колебание кривой заболеваемости в Украине", - сообщил он.

Шмыгаль отметил, что на заседании сегодня будут принимать решение об ослаблении карантина с 11 мая.

"Сегодня мы готовы принять решение, чтобы бизнес был готов и имел достаточно времени для правильного выхода из карантинных ограничений на первом этапе. Планируется с 11 мая: открытие парков, скверов, зон отдыха, открытие парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных при некоторых условиях. Летние площадки кафе и ресторанов - будет постановление, разрешим работу на вынос, работу летних площадок под открытым небом в заведениях, которые зарегистрированы как мощности", - пояснил он.

Также смогут работать непродовольственные магазины, бытовые сервисы, стоматологи.

"Бизнес сможет видеть четко, в каких сферах мы планируем смягчение карантинных мер с 11 мая. До 11 мая просим украинцев придерживаться правил", - подчеркнул премьер-министр Украины.

Напомним, что 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продолжило.

Сообщалось, что после завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер в стране может быть введен так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.