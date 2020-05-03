В пятницу, 1 мая, 52-летний житель одного из сел Раздельнянского района Одесской области вывесил на крыше собственного дома красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой.

Фото: od.npu.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба областной Нацполиции.

Мужчина объяснил полиции, что таким образом пытался отметить Международный день трудящихся.

Сообщается, что флаг полицейские у правонарушителя изъяли, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 (пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов) УК Украины.

Подобные действия, согласно действующему законодательству, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.