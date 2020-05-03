В Киеве в понедельник прогнозируют град

4 мая в Киеве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.
В Карпатах кратковременные дожди (ночью небольшие), температура ночью и днем +2…+7 градусов.
В Моршине кратковременные дожди (ночью небольшие), гроза, температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.
В Трускавце кратковременные дожди (ночью небольшие), гроза, температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.
В Сваляве кратковременные дожди (ночью небольшие), гроза, температура ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градуса.
В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градуса.
На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), днем местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.
В Ялте кратковременный дождь (ночью небольшой). Температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.