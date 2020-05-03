​"Черкассы будут оказывать сопротивление", - мэр города обратился к Зеленскому
​"Черкассы будут оказывать сопротивление", - мэр города обратился к Зеленскому
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
В Мали погиб украинский военнослужащий французского легиона
В Мали погиб украинский военнослужащий французского легиона
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киеве в понедельник прогнозируют град

Температура днем до +20 градусов.

В Киеве в понедельник прогнозируют град
Фото: EPA/UPG

4 мая в Киеве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Карпатах кратковременные дожди (ночью небольшие), температура ночью и днем +2…+7 градусов.

В Моршине кратковременные дожди (ночью небольшие), гроза, температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце кратковременные дожди (ночью небольшие), гроза, температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Сваляве кратковременные дожди (ночью небольшие), гроза, температура ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), днем местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Ялте кратковременный дождь (ночью небольшой). Температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Украинские новости"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также