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Наемники РФ накрыли минометным огнем позиции ООС у Хутора Вольный и Орехово

Для обстрелов оккупанты использовали более 160 мин 120-го и 82-го калибра.

Наемники РФ накрыли минометным огнем позиции ООС у Хутора Вольный и Орехово
Фото: EPA/UPG

За прошедшие сутки, 2 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС.

Неподалеку Авдеевки противник применял минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Рядом с Богдановкой враг вел огонь по украинским военнослужащим из минометов 82-го калибра - 15 мин, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

Неподалеку Старогнатовки, Песков, Каменки и Марьинки захватчики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Российские наемники пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Вольный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра.

По окрестностям Орехово враг совершил пять обстрелов, применив 48 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По населенному пункту Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Пивденного дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

Напомним, 1 мая оккупанты совершили 24 обстрела позиций ООС на Донбассе, трое бойцов получили ранения. Утром 2 мая боевики ранили еще одного украинского военного.

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