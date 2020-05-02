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Оккупанты совершили 24 обстрела позиций ООС на Донбассе за сутки, трое бойцов ранены

В субботу утром боевики ранили еще одного украинского военного.

Оккупанты совершили 24 обстрела позиций ООС на Донбассе за сутки, трое бойцов ранены
Фото: uazmi.org

В пятницу, 1 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов трое украинских военных получили ранения.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Украинские защитники для прекращения враждебных действий активно применяли дежурные огневые средства", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики открывали огонь около Богдановки, Водяного, Тарамчука, Каменки, Старогнатовки, Гнутово, Лебединского, Невельского, Травневого.

У Крымского для обстрелов оккупанты использовали, в частности, 28 мин 120-го калибра.

По окраинам Пивденного и Мироновского враг выпустил 14 мин 120-го калибра, а по нашим позициям неподалеку Новотошковского противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра - 11 мин.

По населенному пункту Хутор Вольный вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 82 мм минометов.

В субботу, 2 мая, боевики уже девять раз нарушили режим прекращения огня. В общем оккупанты выпустили по нашим позициям 8 мин 120 мм и 51 мину 82-го калибра.

Враг открывал огонь около Крымского, Орехового, Пивденного, Авдеевки. 

В результате вражеских обстрелов в субботу, 2 мая, один украинский боец получил ранения.

Напомним, 30 апреля вооруженные формирования России 15 раз нарушали режим прекращения огня, применяя запрещенные минометы и артиллерийские системы.

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