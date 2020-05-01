На одной из центральных улиц города Боярка женщина залезла на фонтан, чтобы сфотографироваться, упала с него и разбила городское украшение.
Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.
"На одной из центральных улиц Боярки неизвестней ради развлечения вылезли на сооружение фонтана. В результате верхняя часть фонтана отломилась, упала на землю, повредив бассейн, который не подлежит реконструкции", - говорится в сообщении.
С заявлением о повреждении фонтана в полицию обратилась работник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, рядом с которым расположен фонтан. Также полицейские нашли видео с инцидентом в интернете.
Правоохранители установили личность нарушительницы - ею оказалась 20-летняя местная жительница. Свой поступок она объяснила тем, что со своей родной сестрой на плечах она хотела сфотографироваться на верхушке фонтана.
"Установлено, что поврежденное имущество принадлежит местному коммунальному предприятию, которому причинен материальный ущерб на общую сумму более 37 тыс. гривен. По факту хулиганских действий следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса. Продолжается следствие",- добавили в полиции.
Напомним, летом в центре Киева хулиганы "покрасили" фонтан в зеленый цвет и засыпали в него мыльный раствор.