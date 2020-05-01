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В Боярке 20-летняя девушка случайно разбила городской фонтан

Свой поступок она объяснила тем, что хотела сфотографироваться на верхушке фонтана с сестрой на плечах.

В Боярке 20-летняя девушка случайно разбила городской фонтан
Фото: kv.npu.gov.ua

На одной из центральных улиц города Боярка женщина залезла на фонтан, чтобы сфотографироваться, упала с него и разбила городское украшение.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

"На одной из центральных улиц Боярки неизвестней ради развлечения вылезли на сооружение фонтана. В результате верхняя часть фонтана отломилась, упала на землю, повредив бассейн, который не подлежит реконструкции", - говорится в сообщении.

С заявлением о повреждении фонтана в полицию обратилась работник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, рядом с которым расположен фонтан. Также полицейские нашли видео с инцидентом в интернете.

Правоохранители установили личность нарушительницы - ею оказалась 20-летняя местная жительница. Свой поступок она объяснила тем, что со своей родной сестрой на плечах она хотела сфотографироваться на верхушке фонтана.

Фото: kv.npu.gov.ua

"Установлено, что поврежденное имущество принадлежит местному коммунальному предприятию, которому причинен материальный ущерб на общую сумму более 37 тыс. гривен. По факту хулиганских действий следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса. Продолжается следствие",- добавили в полиции.

Напомним, летом в центре Киева хулиганы "покрасили" фонтан в зеленый цвет и засыпали в него мыльный раствор.

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