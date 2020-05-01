В момент проверки там находились четыре посетителя за двумя столиками.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева полиция задокументировала факт нарушения правил карантина рестораном, который продолжал обслуживать клиентов.

На правонарушителя составили протокол, санкция предусматривает штраф от 34 до 170 000 грн. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"За последние сутки мобильные группы проверили 160 заведений питания, по результатам чего обнаружили в Голосеевском районе одно правонарушение. Несмотря на карантинные ограничения, ресторан работал и обслуживал клиентов. На момент проверки полицейские обнаружили четырех посетителей за двумя столиками", - сообщили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На опубликованном полицией видео из ресторана видно, что на всех столиках, включая те, где не было посетителей, были заготовлены антисептики.

Напомним, что журналисты Bihus.info сообщили, что связанный с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко ресторан "Велюр" продолжал принимать гостей во время карантина.

Среди тех, кто посещал ресторан, были замечены сам Николай Тищенко, его супруга, нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, помощник нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко Павел Куфтырев, которого также связывают с Коломойским, менеджер "Метинвеста" Рината Ахметова Виталий Кисель.

Тищенко заявил, что заявил, что в ресторане "Велюр" во время карантина он встречался со своими помощниками, а само заведение не работало. По его словам, в ресторане он организовал "штаб", в котором проводил личные встречи.

Полиция проверила "Велюр" и заявила, что посетителей в нем не обнаружила.