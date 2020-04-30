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79% украинцев готовы к продлению карантина еще на месяц, - опрос КМИС

59% - согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.

79% украинцев готовы к продлению карантина еще на месяц, - опрос КМИС
Фото: Максим Козленко

Подавляющее большинство населения Украины готово к продолжению карантина. Так, 79% украинцев готовы к продолжению карантина в связи с коронавирусом минимум на 1 месяц, а 59% - согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22-31 апреля.

В ходе исследования респондентам задавали вопрос: "Сейчас невозможно предсказать, как будет расти количество больных. Возможно, правительству придется продолжать карантин. В течение какого срока Вы сможете соблюдать карантинные меры?".

79% респондентов заявили, что готовы к продлению карантина на месяц, 70% - на срок до двух месяцев, 65% - на срок до трех месяцев, а 59% согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.

15% опрошенных заявили, что не соблюдают карантин в настоящее время, в том числе 11% респондентов ответили, не соблюдают карантин, поскольку работают, а 4% - потому что считают введенные требования чрезмерными.

При этом женщины несколько больше мужчин (60% против 57%) согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно, а 12% мужчин ответили, что готовы быть на карантине не более месяца (среди женщин такой ответ дали 9%). По остальным параметрам разница между полами незначительна.

Больше всего тех, кто готов быть на карантине столько, сколько нужно,  - люди от 60 лет и старше (73%), меньше всего - среди молодежи, 18-39 лет (53%).

Напомним, на заседании Кабмина 29 апреля премьер заявил, что после 11 мая в стране могут вводить так называемый адаптивный карантин. Ранее Шмыгаль сообщал, что второй, третий или четвертый этапы выходы страны из карантина могут начаться одновременно.

30 апреля президент Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями Кабмина и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. "Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности", - подчеркнул Зеленский.

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