После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев
В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"
В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
ГлавнаяОбществоЖизнь

​У сотрудника секретариата Высшего совета правосудия диагностировали коронавирус

Заболевший находится на самоизоляции.

​У сотрудника секретариата Высшего совета правосудия диагностировали коронавирус
Фото: Макс Требухов

Сотрудник секретариата Высшего совета правосудия сообщил, что у него подтвердилось подозрение на заболевание COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

В настоящее время заболевший находится на самоизоляции. Отмечается, что его состояние не требует госпитализации.

"Также установлен круг лиц,  которые могли контактировать с инфицированным, проводится тестирование сотрудников, дезинфицируются помещения и принимаются все меры для предотвращения распространения заболевания", - отмечается в сообщении.

В ВСП напомнили, что после объявления карантина большинство работников были переведены на дистанционную работу, а остальные - регулярно обеспечивалась специальными средствами индивидуальной защиты.

"Надеемся, что количество больных будет ограничено одним случаем", - подчеркнули в ВСП.

Напомним, в марте Высший совет правосудия отменил заседанияиз-за коронавируса, а также обратился к главам судов с рекомендацией ввести особый режим работы на период карантина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также