​У сотрудника секретариата Высшего совета правосудия диагностировали коронавирус

Сотрудник секретариата Высшего совета правосудия сообщил, что у него подтвердилось подозрение на заболевание COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

В настоящее время заболевший находится на самоизоляции. Отмечается, что его состояние не требует госпитализации.

"Также установлен круг лиц, которые могли контактировать с инфицированным, проводится тестирование сотрудников, дезинфицируются помещения и принимаются все меры для предотвращения распространения заболевания", - отмечается в сообщении.

В ВСП напомнили, что после объявления карантина большинство работников были переведены на дистанционную работу, а остальные - регулярно обеспечивалась специальными средствами индивидуальной защиты.

"Надеемся, что количество больных будет ограничено одним случаем", - подчеркнули в ВСП.

Напомним, в марте Высший совет правосудия отменил заседанияиз-за коронавируса, а также обратился к главам судов с рекомендацией ввести особый режим работы на период карантина.