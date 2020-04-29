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ГБР открыло дело из-за нападения полицейского на журналиста Кутепова

Кутепова избили в ходе прямого ефира из-под Кабмина.

ГБР открыло дело из-за нападения полицейского на журналиста Кутепова
Богдан Кутепов после нападения на него полицейского
Фото: twitter.com/HromadskeUA

Государственное бюро расследований начало расследование по факту нападения полицейского на журналиста Hromadske.ua Богдана Кутепова.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса - "Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, что сопровождались насилием".

"В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - уточнили в ГБР.

Как отмечает hromadske, в открытом производстве нет статьи 171 - "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

По состоянию на 19:20 29 апреля Кутепов находится в ГБР, куда он пошел с заявлением о преступлении.

Напомним, утром 29 апреля журналист Богдан Кутепов заявил о нападении на него сотрудников полиции во время утреннего эфира под зданием Кабинета министров. По словам Кутепова, полицейские применили к нему физическую силу и сломали его технику. Все это из-за того, что он "стоял на зеленой зоне".

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