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​В четверг в Киеве до +23, днем кратковременный дождь

Ночью в столице +9…+11 градусов.

​В четверг в Киеве до +23, днем кратковременный дождь
Фото: EPA/UPG

В четверг, 30 апреля, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +19…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +16…+21 градус.

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