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Во вторник в Киеве до +18, без осадков

Ночью +3…+5, на поверхности почвы - заморозки.

Во вторник в Киеве до +18, без осадков
Фото: EPA/UPG

Во вторник, 28 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса, днем +16…+18 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +13…+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +13…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

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