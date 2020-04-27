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Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди ВСУ не было.

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие… Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", - говорится в утренней сводке.

Восемь нарушений режима прекращения зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды у Лебединского, используя вооружение БМП-2, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; по защитникам Широкино оккупанты дважды вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов; опорные пункты возле Богдановки враг обстреливал утром и вечером с миномета 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Новотроицкого применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы; у Старогнатовки наши военные зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета.

"Объединенные силы принимали меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения. На все обстрелы дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную активность", - говорится в сообщении.

В районе ответственности группировки "Север" боевики выпустили девять мин 82-го калибра по украинским защитникам неподалеку Новотошковского; по нашим позициям ВСУ близ населенного пункта Хутор Вильный враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; ночью по направлению населенного пункта Степное в сторону подразделений ООС у Крымского выпустили шесть артиллерийских снарядов 152-го калибра.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения.

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