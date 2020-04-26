Один из участников акции выбросил на трассу огурцы.

Фото: facebook.com/lebedeva.janina

В Херсонской области около 250 фермеров перекрыли дорогу, требуя возобновить работу рынков. Об этом сообщает издание "Херсон онлайн".

Акцию начали в 12:00 в районе Антоновского моста, в связи с чем там образовалась большая пробка.

Один из фермеров выбросил на дорогу привезенные в грузовом микроавтобусе огурцы. Он объяснил, что выращенный урожай некуда девать.

"Мы голодать будем. Мы уже мертвым завидуем, кредиты брали, а их надо отдавать. Сдаем по такой цене, по которой нам скажут. Вы видели цены в АТБ? Я сдавал им в четверг по 6 гривен огурец ", - сказал один из участников акции.

Фото: facebook.com/lebedeva.janina

Люди требовали открыть профильные оптовые рынке в регионе и в Украине в целом.

Накануне полиция предупредила, что участников мероприятия привлекут к админответственности за ст.44-3 «Нарушение правил карантина людей» КУоАП. Однако протоколов во время акции на участников не составляли, отмечает издание.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев прокомментировал митинг в фейсбуке. Он сообщил, что "совместно с правительством работает над планом антикризисных экономических мероприятий, которые придадут новый импульс экономике после карантина".

Фото: https://khersonline.net

Напомним, 30 марта Минздрав разрешил работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Позже Ляшко объяснил, что подписал постановление, "потому что это влияло на цены в супермаркетах и увеличивало доступность к более дешевым продуктам". Однако, по его словам, в регионах начали им злоупотреблять и "пооткрывали рынки в антисанитарных условиях".

Поэтому 14 апреля Минздрав снова запретил работу рынков во время карантина.