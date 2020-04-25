В центре Киева, на улице Крещатик, 14, с фасада здания демонтировали гигантский флагшток.
Фото опубликованы в группе dtp.kiev.ua в фейсбуке.
Демонтаж проводили сотрудники "Коммунальной аварийно-спасательной службы" Киевской городской госадминистрации. (КАРС КГГА).
Отмечается, что флагшток был в аварийном состоянии.
Напомним, осенью прошлого года в Киеве на крыше дома на углу улицы Софийской и Майдана Независимости появилась пристройка. В середине октября строительство стало заметно с земли. Возник общественный резонанс, и полиция возбудила уголовное производство по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса.
Надстройку было решено демонтировать.