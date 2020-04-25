В Тернополе мужчина, вернувшийся из Польши, покончил жизнь самоубийством во время обсервации в больнице

Ему было 39 лет, у него осталось четверо детей.

В Тернополе 39-летний мужчина, который недавно вернулся из Польши, совершил самоубийство во время обсервации в больнице.

Как информирует официальный телеграмм канал Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом, местный житель 14 апреля вернулся из Польши. В течение двух лет он почти все время жил за границей.

С 20 апреля он проходил обсервацию в городской больнице №3. Симптомов коронавируса у мужчины не было, не жаловался на самочувствие.

"Вечером 24 апреля мужчина заперся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Мужчина был женат, воспитывал четверых детей.

Отмечается, что передач в больницу ему никто не приносил. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил сам, был индивидуальный санузел и балкон.

Ранее сообщалось, что жителю Тернополя, который вернулся с заработков в Польше, пришлось провести ночь на улице, так как жена не пустила его домой. Утром он обратился за помощью к полицейским. Они направили мужчину в медучреждение для обсервации.