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Во Львове неизвестные подожгли территорию Парка культуры

Огонь быстро потушили, для установления злоумышленников вызвали полицию.

Во Львове неизвестные подожгли территорию Парка культуры
Фото: lv.suspilne.media

Во львовском Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого неизвестные подожгли сухую листву и скрылись, сообщает Варта.

О пожаре в парке сообщили на Facebook-странице парка.

"Горит Парк культуры: неизвестные только что совершили поджог в овраге, недалеко от Детского городка. Администрация парка мгновенно среагировала, пожарные на месте", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь парка Ирина Волк сообщила ZAXID.NET, что администратор почувствовал запах дыма и увидел, как у оврага горит трава. От огня начали гореть дерева. Около 16:30 вызвали спасателей.

"Территория возгорания довольно большая, и рядом деревянный детский пластовый городок", - отметила Ирина Волк.

Впоследствии, заместитель мэра Львова Андрей Москаленко написал в соцести, что поджигателей заметили, их было двое.

"Только что со стороны улицы Глинки двое неизвестных подожгли листья в парке культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого. Пожар уже потушили", - сообщил он.

Парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого - парк в Галицком районе Львова, памятник садово-паркового искусства местного значения.

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