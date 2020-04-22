Во Львове во время вооруженного нападения на улице Академика Павлова застрелили человека.
Об этом говорится в сообщении Департамента уголовного розыска.
Информация о стрельбе поступила в полицию около 10:00. На место выехала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции, оперативники уголовного розыска. Также приехали руководители областного управления полиции.
По предварительной информации, в подъезде дома на улице Академиа Павлова несколько мужчин в балаклавах и с огнестрельным оружием напали на двух жителей Львова. Один из пострадавших, 49-летний мужчина, получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия.
Нападавшие скрылись на автомобиле Ford.
На розыск и задержание преступников брошены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области.
Напомним, в начале апреля в Черновцах выстрелом из огнестрельного оружия смертельно ранили 33-летнего местного жителя.