В Чернобыльской зоне пожары продолжаются на территории шести лесничеств

К очагам тления задействованы три вертолета и привлечена тяжелая инженерная техника.

В Чернобыльской зоне отчуждения ликвидация лесных пожаров продолжается на территории шести лесничеств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей.

"По состоянию на 18.00 21 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС и работники лесных пожарных станций ГСП "Северная Пуща" продолжают локализацию пожаров на территории Лубянского, Дитятковского, Денисовицкого, Корогодского, Котовского и Парышевского лесничеств", - говорится в сообщении на странице министерства в фейсбуке.

Отмечается, что основные очаги пожаров расположены в районе с. Буряковка, с. Рассоха и с. Кривая Гора. В районе с. Буряковка и с. Рассоха наблюдается интенсивное тление. В районе с. Чапаевка и пгт Полесское дымят торфяники.

"Принимаются все возможные меры по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых", - говорится в сообщении.

Также к тушению пожаров привлечены 1331 человек и 297 единиц техники. В том числе три вертолета, которыми 20 апреля осуществлены 93 сброса - 186 тонн воды, тяжелая инженерная техника.

В министерстве подчеркивают, что угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет. Радиационная ситуация находится под контролем.

Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля. Убытки от них предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен.