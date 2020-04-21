Госслужб по чрезвычайным ситуациям заявила о недостоверности слухов о том, что пожарные в Чернобыльской зоне отчуждения не имеют надлежащих условий работы и не обеспечены продуктами питания.

Об этом говорится на сайте ГосЧС.

По состоянию на 20 апреля к тушению пожаров задействованы 1322 человека и 292 единицы техники из Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областей.

Они базируются в "пунктах жизнеобеспечения" в селах Старые Соколы, Рудня-Ильинецкая и Дубрава.

Там расположены палатки для отдыха, душевые и полевые кухни. Завтракают и ужинают пожарные в палаточных городках, а обеды им доставляют к месту тушения пожаров. Еду готовят как в "пунктах жизнеобеспечения", так и в столовой Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

По данным ГосЧС на 8:00 вторника в зоне отчуждения продолжают бороться с огнем в четырех очагах возле сел Корогод, Розсоха, Кривая Гора и Рудьки/Буряковка. Основные усилия направлены на локализацию тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников, через которые прошли пожары.