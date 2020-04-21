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Киев занял четвертое место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом

У занявшего первое место тайского города Чиангмай индекс загрязнения воздуха составляет 169, у Киева - 133.

Киев занял четвертое место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом
Фото: bzh.life

Киев занял четвертое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.

Об этом сообщается на сайте мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 133.

У занявшего первое место тайского города Чиангмай индекс загрязнения воздуха составляет 169. На втором месте - Кувейт (160), на третьем - Вьетнам (156).

Напомним, в Киеве несколько день сохраняется сильный смог. Дым от пожаров в Житомирской области накрыл столицу Украины в четверг, 16 апреля. На следующий день ситуация немного улучшилась, и киевские власти даже отчитались, что воздух в Киеве приходит в норму. Но по состоянию на утро субботы город снова был в дыму.

20 апреля сообщалось, что качество атмосферного воздуха в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшилось, концентрация пыли и остатков горения близка к норме.

Ранее команда сервиса для мониторинга информации об окружающей среде Saveecobot заявила, что такого сильного загрязнения воздуха в Киеве еще не было.

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