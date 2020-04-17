В КГГА заявили, что воздух в Киеве приходит в норму

Характер погоды 18 апреля не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что в столице наблюдается постепенная нормализация качества атмосферного воздуха.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Накануне северо-западный ветер принес в Киев воздушные массы с очагов пожаров Житомирской и Киевской областей.

"Согласно данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, содержание продуктов горения в Киеве на постах наблюдения было превышено вдвое, а содержание диоксида азота - почти в четыре раза. Сейчас наблюдается постепенная нормализация ситуации. Характер погоды 18 апреля не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха", - заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Мальованый.

Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. По их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева находится в пределах нормы: PM 2,5 - 32 мкг, PM 10 - 41 мкг. Вчера эти показатели превышали в некоторых промежутках времени в 4,5 раза.

Частицы такого размера обычно возникают в результате механических процессов и переноса мельчайших частиц почвы ветром. Эти частицы, как правило, задерживаются в верхних дыхательных путях и выводятся из организма во время кашля.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу по телефону", - говорится в сообщении.

Также в КГГА напомнили о необходимости соблюдать карантинные ограничения и не выходить из дома без крайней необходимости.

Напомним, ранее в ходе селекторного совещания с руководством МВД и ГосЧС президенту Владимиру Зеленскому доложили, что смог над столицей не связан с пожарами в Чернобыльской зоне и не несет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее Укргидрометцентр также сообщил, что продукты горения от пожара в Чернобыльской зоне не могли попасть в Киев.