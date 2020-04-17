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В Мукачево закрыли все церкви на Пасху

В городе будут работать лишь продуктовые магазины, аптеки и АЗС.

В Мукачево закрыли все церкви на Пасху
Архивное фото
Фото: Сергей Нужненко

В Мукачево на период пасхальных праздников закрывают все церкви в рамках ужесточения карантинных ограничений.

Об этом сообщает Мукачевский городской совет в фейсбуке.

"Так, уже с субботы, с 15:00 и до понедельника 6:00 утра прекращают работу все учреждения, рынки, учреждения на территории Мукачево и шести сел, входящих в состав ОТГ. Ограничения касаются и религиозных заведений - все церкви до понедельника будут закрыты на карантин", - говорится в сообщении.

При этом разрешено работать аптекам, Автозаправочным станциям и продуктовым магазинам.

Также в горсовете сообщили, что на выходные в городе будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц. Жителей призвали ограничить передвижение и нахождение в общественных местах, а также воздержаться от поездок.

Напомним, в Мукачево начали останавливать общественный транспорт и перекрывать улицы (центр города) на выходные еще в конце марта.

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