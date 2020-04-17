За минувшие сутки в зоне ООС произошел один обстрел, потерь среди украинских военных нет

По данным разведки, 16 апреля был ранен один российский наемник.

В день обмена удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми ОРДЛО, 16 апреля, противник один раз нарушал режим прекращения огня. Потерь с украинской стороны нет, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Рядом с Песками противник обстрелял позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Военные из состава Объединенных сил приняли все необходимые меры для прекращения вражеского огня и дали ответ из штатного вооружения.

"После этого противник отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений. По данным разведки, 16 апреля наши подразделения ранили одного российского наемника", - добавили в Минобороны.

С начала 17 апреля и по состоянию на 7 утра вражеские войска огневую активность не проявляли.

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусном среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, 16 апреля Украина провела обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО. На подконтрольную правительству территорию вернулись 20 человек, 14 человек выехали во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Это первый обмен, когда количество тех, кто вернулся на подконтрольную территорию, превышает тех, кто выехал.