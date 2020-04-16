Оккупационная администрация Крыма готовится принудительно изъять почти 10 000 земучастков украинцев

МинВОТ призывает всех крымчан обращаться в Европейский суд по правам человека.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий посоветовало гражданам обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в случае нарушения прав собственности на территории Крыма.

Российская оккупационная администрация готовится принудительно изъять почти 10 000 земельных участков, граничащих с Херсонской областью и в прибережных районах временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МинВОТ.

Основной целью таких действий является лишение права собственности граждан Украины. Таким образом оккупационные власти пытаются расширить на Крым и Севастополь действие указа президента РФ Владимира Путина, которым определяется статус в пограничных районах.

"Земельные участки граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства будут "выкуплены" в принудительном порядке или изъяты, если собственники не изменят гражданство на российское или не переоформят имущество на российские компании", - говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников подчеркнул, что такие действия являются беспрецедентным нарушением международного права.

"Они являются дискриминационными относительно украинских граждан и фактически являются экспроприацией, которая запрещена международными договорами с Россией. Также это нарушает положения "Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод" на мирное владение своей собственностью. Все эти нарушения открывают двери для обращения в соответствующие судебные институции, в Европейский суд по правам человека относительно нарушения РФ норм международного гуманитарного права", - пояснил он.

Резников добавил, что каждый, кто попробует принудительно изъять собственность гражданина Украины, должен помнить, что за это придется отвечать персонально.

"Все акты, которыми руководствуется оккупационная власть на украинской земле, являются никчемными с правовой точки зрения", - подытожил Алексей Резников.

МинВОТ рассматривает попытку распространения указа Путина на Крым спустя шесть лет оккупации усилением давления на граждан. Это может стать дополнительным рычагом давления на представителей крымскотатарского народа, чтобы заблокировать акции солидарности.

Напомним, что 20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым внес отдельные районы оккупированного Крыма в перечень территорий России, на которых иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности участки земли.

В посольстве США в Украине сообщили, что новый "указ" России об ограничении права собственности на большинство земель в Крыму усиливает основание для международных санкций.