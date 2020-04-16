Фото: ssu.gov.ua

Задержанным является экс-сотрудник Центра спецопераций "А" СБУ, который поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым. Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.

Во время обысков по месту жительства фигуранта был обнаружен арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.

Фото: ssu.gov.ua

"Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и две гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье, самодельную винтовку с глушителем, три гранаты РГД-5, похожий на пластид материал, 12 капсул-детонаторов и более 9000 патронов разного калибра", - говорится в сообщении.

Фигуранту объявили о подозрении в преступлении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что 14 апреля генерал-майор Службы безопасности Украины Валерий Шайтанов был задержан за подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.

СБУ утверждает, что у следствия достаточно доказательств о том, что Шайтанов является агентом ФСБ России. Генерал, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова.