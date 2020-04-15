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Суд арестовал генерала СБУ Шайтанова на два месяца

Агента "Бобыля" отправили под стражу.

Суд арестовал генерала СБУ Шайтанова на два месяца
Фото: СБУ

Шевченковский районный суд Киева избрал для генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на ФСБ России, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

14 апреля Шайтанова задержали за разведывательную и террористическую деятельность в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины. В тот же день следователи СБУ объявили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт).

В СБУ отметили, что, по убеждению главы спецслужбы Ивана Баканова, это задержание - свидетельство того, что "новые подходы в работе Службы дают свои весомые результаты".

"К сожалению, человек, получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле - работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности ", - сказал Баканов.

"Мы не просто делаем СБУ более эффективной, но и очищаем ее. Акцентируем внимание на контрразведке и вопросах государственной безопасности. Будем и в дальнейшем защищать страну и находить предателей, независимо от того, какие должности они занимают", - подчеркнул глава СБУ.

Напомним, генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов был задержан 14 апреля за подготовку убийства известного добровольца Адама Осмаева. За государственную измену генералу якобы обещали $200 тыс. и паспорт гражданина России.

Шайтанов якобы работал как агент ФСБ с позывным "Бобыль".

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