В Киеве откроют пункты приема использованных масок и перчаток

В Киеве откроются 10 пунктов приема медицинских отходов от населения.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой, передает "Интерфакс-Украина".

"Планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты - в каждом районе Киева. Горожане смогут сдавать туда использованные маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать - с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование", - сообщил он.

Яловой уточнил, что медицинские отходы категории В (потенциально инфицированные) должны быть герметично упакованы, обеззаражены, и уже после этого - переданы для дальнейшей утилизации.

На данный момент в Киеве нет мест, куда горожане могли бы выбросить средства индивидуальной защиты, что создает угрозу распространения инфекции с выброшенных масок, перчаток и защитной одежды. Яловой уверен, что решать вопрос утилизации медотходов нужно как можно быстрее, иначе Киев ожидает мусорный кризис.

"Медицинские маски могут стать новой мусорной проблемой Киева. Они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Более того, они несут угрозу распространения бактерий и вирусов. Поэтому просто выбросить маску в урну или помойку - это не решение проблемы", - написал он.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля в Киеве подтверждены 612 случаев COVID-19, в том числе за минувшие сутки 61. По всей Украине зафиксировано 3764 случаев заболевания, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 143, скончавшихся - 108.